"В этом году в Азербайджане были нейтрализованы 395 криминальных группировок".
Как сообщает Report, об этом заявил первый заместитель министра внутренних дел генерал-лейтенант полиции Сейфулла Азимов во время доклада на заседании коллегии Министерства внутренних дел, посвященном итогам оперативно-служебной деятельности за 6 месяцев 2023 года и предстоящим задачам.
Докладчик отметил, что проведенными мерами по борьбе с организованной преступностью были:
-нейтрализованы 395 криминальных группировок;
-привлечены к уголовной ответственности 275 человек, незаконно хранящих и носящих огнестрельное оружие;
-из нелегального оборота изъято 2 тонны 921 килограмм наркотических средств, что на 946 килограммов больше по сравнению с 6 месяцами прошлого года;
-уничтожено 143 тонны незаконно культивируемых наркотических растений.