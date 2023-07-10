В этом году в Азербайджане были нейтрализованы 395 криминальных группировок

17:28

"В этом году в Азербайджане были нейтрализованы 395 криминальных группировок".

Как сообщает Report, об этом заявил первый заместитель министра внутренних дел генерал-лейтенант полиции Сейфулла Азимов во время доклада на заседании коллегии Министерства внутренних дел, посвященном итогам оперативно-служебной деятельности за 6 месяцев 2023 года и предстоящим задачам.

Докладчик отметил, что проведенными мерами по борьбе с организованной преступностью были:

-нейтрализованы 395 криминальных группировок;

-привлечены к уголовной ответственности 275 человек, незаконно хранящих и носящих огнестрельное оружие;

-из нелегального оборота изъято 2 тонны 921 килограмм наркотических средств, что на 946 килограммов больше по сравнению с 6 месяцами прошлого года;

-уничтожено 143 тонны незаконно культивируемых наркотических растений.