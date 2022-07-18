В этом году в Азербайджане 54 иностранца привлечены к уголовной ответственности за наркотики

В январе-июне 2022 года 4091 человек был привлечен к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков.
Как сообщает Report, об этом говорится в информации по итогам января-июня 2022 года о борьбе с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков.
Отмечается, что 54 человека из числа привлеченных к уголовной ответственности являются гражданами иностранных государств.
Из них 22 - граждане Ирана, 7 - Грузии, 8 - Турции, 1 - Туркменистана, 1 - Кыргызстана, 1 - Пакистана, 1 - Украины и 13 - России. У иностранных граждан было в общей сложности изъято 936,5 кг наркотиков и 4 078 таблеток, содержащих различные наркотические и психотропные вещества, а также 16 759 кустов конопли.