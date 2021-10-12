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В этом году в автоавариях на дорогах Баку погибли 93 пешехода

В этом году в автоавариях на дорогах Баку погибли 93 пешехода В этом году в ДТП на дорогах города Баку погибли 93 пешехода, 115 пешеходов получили травмы.
Происшествия
12 октября 2021 г. 10:25
В этом году в автоавариях на дорогах Баку погибли 93 пешехода

В этом году в ДТП на дорогах города Баку погибли 93 пешехода, 115 пешеходов получили травмы.

Об этом Report сообщил главный инспектор Управления государственной дорожной полиции главного управления полиции города Баку, майор полиции Араз Аскерли.

По словам А.Аскерли, за 9 месяцев 2021 года 57,1% от общего числа происшествий на территории столицы - это инциденты, связанные с наездом на пешеходов: "24 ДТП с участием пешеходов произошли непосредственно из-за нарушения правил дорожного движения самими пешеходами".

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Версия на азербайджанском языке Bakıda yol-nəqliyyat hadisələrində ölən piyadaların sayı açıqlanıb

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