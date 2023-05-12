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В этом году произошло 370 ДТП, 173 человека погибли и 326 получили ранения

В этом году произошло 370 ДТП, 173 человека погибли и 326 получили ранения В январе-марте 2023 года в Азербайджане произошло 370 дорожно-транспортных происшествий, 173 человека погибли, 326 получили ранения.
Происшествия
12 мая 2023 г. 16:10
В этом году произошло 370 ДТП, 173 человека погибли и 326 получили ранения

В январе-марте 2023 года в Азербайджане произошло 370 дорожно-транспортных происшествий, 173 человека погибли, 326 получили ранения.

Об этом Report сообщили в Госкомстате.

По сравнению с соответствующим периодом 2022 года было зарегистрировано 8,2 меньше дорожно-транспортных происшествий. Число пострадавших сократилось на 10,3% до 499 человек. 173 из них погибли и 326 получили ранения.

46,8% случаев произошли днем, 31,9% - ночью, 21,3% - в сумерках. 26,2% ДТП произошли в субботу и воскресенье.

Из-за вождения в нетрезвом состоянии произошло 13 аварий со смертельным исходом или телесными повреждениями, в результате которых 3 человека погибли и 16 получили ранения. 11 аварий были совершены водителями легковых автомобилей.

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Версия на азербайджанском языке Bu il 370 yol qəzası olub, 173 nəfər ölüb, 326 nəfər yaralanıb

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