В этом году оштрафованы 8 000 водителей, управлявших автомобилем в нетрезвом состоянии

Баку. 12 августа. REPORT.AZ/ В Баку продолжаются профилактические меры для обеспечения безопасности дорожного движения в городе, предотвращения дорожно-транспортных происшествий, полного обеспечения общественного порядка особенно в ночное время.

Об этом сообщили Report в пресс-службе министерства внутренних дел.

По информации, в связи с этим в Управлении государственной дорожной полиции (УГДП) Главного управления полиции города Баку (ГУПГБ) создана особая оперативная группа и регулярно проводятся рейды.

В ходе последнего рейда выявлены и оштрафованы более 60 водителей, находящихся за рулем в нетрезвом состоянии, использующих усилители сигналов, не подчинившихся приказу остановиться сотрудника дорожной полиции и допустивших другие серьезные правонарушения.

Сотрудниками дорожной полиции были задержаны водители, управлявшие автомобилем в нетрезвом состоянии. Как сообщили в МВД, задержанные нетрезвые водители в большинстве случаев отличаются агрессивным поведением: "Изъятые в ходе рейда транспортные средства временно отправлены на охраняемую стоянку".

Начальник отдела УГДП ГУПГБ полковник полиции В.Асадов сообщил, что в течение первых 6 месяцев 2017 года предприняты соответствующие меры в отношении 8 000 водителей, управлявших автомобилем в нетрезвом состоянии на территории столицы.