В этом году на территории Азербайджана зарегистрировано 3 595 подземных толчков

За девять месяцев этого года Бюро по изучению землетрясений Республиканского центра сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) зарегистрировало 8 068 подземных толчков.

За девять месяцев этого года Бюро по изучению землетрясений Республиканского центра сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) зарегистрировало 8 068 подземных толчков.

Как сообщили Report в Центре, 3 595 из них зарегистрированы на территории Азербайджана.

За 9 месяцев текущего года на территории Азербайджана было зарегистрировано 62 землетрясения магнитудой 3,0 и выше. Всего за девять месяцев в Азербайджане и прилегающих к нему территориях было зарегистрировано 28 ощутимых толчков. 13 подземных толчков произошли на территории республики, а 15 подземных толчков - на территории соседних стран.

Республиканский центр сейсмологической службы зафиксировал 11 подземных толчков в Иране, 2 - в Турции, 1 - в Грузии и 1 на территории Армении. Произошедшие на территории соседних стран землетрясения ощущались и в Азербайджане.