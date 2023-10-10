О нас

В этом году на территории Азербайджана зарегистрировано 3 595 подземных толчков

В этом году на территории Азербайджана зарегистрировано 3 595 подземных толчков За девять месяцев этого года Бюро по изучению землетрясений Республиканского центра сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) зарегистрировало 8 068 подземных толчков.
Происшествия
10 октября 2023 г. 14:23
В этом году на территории Азербайджана зарегистрировано 3 595 подземных толчков

За девять месяцев этого года Бюро по изучению землетрясений Республиканского центра сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) зарегистрировало 8 068 подземных толчков.

Как сообщили Report в Центре, 3 595 из них зарегистрированы на территории Азербайджана.

За 9 месяцев текущего года на территории Азербайджана было зарегистрировано 62 землетрясения магнитудой 3,0 и выше. Всего за девять месяцев в Азербайджане и прилегающих к нему территориях было зарегистрировано 28 ощутимых толчков. 13 подземных толчков произошли на территории республики, а 15 подземных толчков - на территории соседних стран.

Республиканский центр сейсмологической службы зафиксировал 11 подземных толчков в Иране, 2 - в Турции, 1 - в Грузии и 1 на территории Армении. Произошедшие на территории соседних стран землетрясения ощущались и в Азербайджане.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Bu il Azərbaycan ərazisində 3 595 təkan qeydə alınıb

Самое читаемое

Президент: Азербайджано-иранская дружба является важным фактором для региона
Президент: Азербайджано-иранская дружба является важным фактором для региона
6 октября 2023 г. 21:01
В Афганистане в результате землетрясения 14 человек погибли, 78 пострадали 
В Афганистане в результате землетрясения 14 человек погибли, 78 пострадали 
7 октября 2023 г. 15:59
В Токио автомобиль врезался в толпу людей, пострадали 8 человек
В Токио автомобиль врезался в толпу людей, пострадали 8 человек
7 октября 2023 г. 18:12
Президент: Включение Азербайджана без его участия в четырехстороннее заявление в Гранаде является неверным подходом
Президент: Включение Азербайджана без его участия в четырехстороннее заявление в Гранаде является неверным подходом
7 октября 2023 г. 23:35
В Билясуваре столкнулись автомобили, пострадали два человека
ФотоВ Билясуваре столкнулись автомобили, пострадали два человека
8 октября 2023 г. 23:24
Власти Британии решили арендовать тюрьмы за рубежом
Власти Британии решили арендовать тюрьмы за рубежом
3 октября 2023 г. 20:15
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (04.10.2023)
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (04.10.2023)
4 октября 2023 г. 09:34
В Армении суд продлил арест бывшего генерал-майора на два месяца
В Армении суд продлил арест бывшего генерал-майора на два месяца
4 октября 2023 г. 18:02
Таир Миркишили: В комитет ММ поступило 60 предложений по Кодексу конкуренции
Таир Миркишили: В комитет ММ поступило 60 предложений по Кодексу конкуренции
5 октября 2023 г. 11:46
В Абшероне рабочий сломал позвоночник, упав с высоты
В Абшероне рабочий сломал позвоночник, упав с высоты
6 октября 2023 г. 03:52

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi