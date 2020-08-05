В этом году из органов прокуратуры уволены 5 человек, один отстранён

В первом полугодии текущего года в отношении 10 сотрудников прокуратуры, допустивших правонарушения в работе, были проведены служебные проверки, они привлечены к дисциплинарной ответственности.
Как передает Report, об этом сообщили на расширенном оперативном совещании в режиме видеоконференции, посвященном итогам работ, проведенных в первой половине 2020 года органами прокуратуры, и предстоящим задачам.
Сообщается, что из них троим вынесли выговор, 1 – строгий выговор, 5 – сняты с должностей, 1 – отстранён из органов прокуратуры.