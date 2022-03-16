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В этом году из оборота изъято наркотических веществ на 38 млн манатов

В этом году из оборота изъято наркотических веществ на 38 млн манатов Общая стоимость более одной тонны наркотических средств и психотропных веществ, изъятых из незаконного оборота за два месяца 2022 года, оценивается в 37 млн 827 тыс. манатов (22 млн 235 тыс. долларов США).
Происшествия
16 марта 2022 г. 10:46
В этом году из оборота изъято наркотических веществ на 38 млн манатов

Общая стоимость более одной тонны наркотических средств и психотропных веществ, изъятых из незаконного оборота за два месяца 2022 года, оценивается в 37 млн 827 тыс. манатов (22 млн 235 тыс. долларов США).

Как сообщает Report, это отражено в отчете Государственной комиссии по борьбе с наркоманией и незаконным оборотом наркотических средств за январь-февраль 2022 года.

Из 330 человек, прошедших медицинское обследование с целью определения факта употребления наркотиков, 268 оказались наркопользователями, и в связи с этим обеспечено осуществление необходимых мер.

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Версия на азербайджанском языке Bu il 38 milyon manatlıq narkotik maddə dövriyyədən çıxarılıb

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