В этом году из оборота изъято наркотических веществ на 38 млн манатов

Общая стоимость более одной тонны наркотических средств и психотропных веществ, изъятых из незаконного оборота за два месяца 2022 года, оценивается в 37 млн 827 тыс. манатов (22 млн 235 тыс. долларов США).

Общая стоимость более одной тонны наркотических средств и психотропных веществ, изъятых из незаконного оборота за два месяца 2022 года, оценивается в 37 млн 827 тыс. манатов (22 млн 235 тыс. долларов США).

Как сообщает Report, это отражено в отчете Государственной комиссии по борьбе с наркоманией и незаконным оборотом наркотических средств за январь-февраль 2022 года.

Из 330 человек, прошедших медицинское обследование с целью определения факта употребления наркотиков, 268 оказались наркопользователями, и в связи с этим обеспечено осуществление необходимых мер.