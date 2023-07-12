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В этом году из оборота изъято наркотических веществ на 219 млн 430 тыс. манатов

В этом году из оборота изъято наркотических веществ на 219 млн 430 тыс. манатов Общая стоимость 4 тонн 623 кг 028,027 г наркотических средств и психотропных веществ, изъятых из незаконного оборота за шесть месяцев этого года, оценивается в 219 млн 430 тыс. манатов.
Происшествия
12 июля 2023 г. 10:32
В этом году из оборота изъято наркотических веществ на 219 млн 430 тыс. манатов

Общая стоимость 4 тонн 623 кг 028,027 г наркотических средств и психотропных веществ, изъятых из незаконного оборота за шесть месяцев этого года, оценивается в 219 млн 430 тыс. манатов.

Об этом Report сообщили в Государственной комиссии по борьбе с наркоманией и незаконным оборотом наркотических средств.

"Анализ показывает, что по сравнению с январем-июнем 2022 года за соответствующий период 2023 года общее количество выявленных правоохранительными органами фактов, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, выросло на 103, с незаконным приобретением и хранением без цели сбыта - на 175, количество преступлений, связанных с контрабандой - на 8, число привлеченных к ответственности лиц - на 186, вес изъятых из незаконного оборота наркотических средств - на 1 т 204 кг 707,107 г. В том числе, количество фактов, связанных с незаконным сбытом наркотических средств, сократилось на 5, других уголовных фактов - на 27, количество случаев незаконного культивирования наркотических растений на 40, а количество дел о групповых преступлениях - на 31", - говорится в сообщении.

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Версия на азербайджанском языке Bu il 219 milyon 430 min manatlıq narkotik maddə dövriyyədən çıxarılıb

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