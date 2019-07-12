В этом году из Азербайджана в административном порядке выдворены 2535 иностранцев

В первой половине этого года Государственной миграционной службой принято 303 тыс. 621 обращение в связи с регистрацией иностранцев и лиц без гражданства.

Как сообщили Report в ГМС, в службу поступило 36 712 обращений от иностранцев и лиц без гражданства в связи с продлением срока временного пребывания в нашей стране, получением разрешения на временное или постоянное проживание, получением и восстановлением гражданства, определением статуса беженца, а также получением и продлением разрешения на работу. Каждое из поступивших обращений было изучено в индивидуальном порядке, приняты соответствующие решения.

В первой половине года в результате проведённых мероприятий и исследований службой было принято 6327 решений в связи с нарушением иностранцами и лицами без гражданства миграционного законодательства, в том числе нарушением требований административного законодательства.

Из 2535 решений о запрете на въезд в страну 553 решения было связано с применением административного штрафа с выдворением за пределы страны в административном порядке за нарушение соответствующих статей Кодекса об административных проступках, 1982 – нарушением соответствующих статей Миграционного кодекса.