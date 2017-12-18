В этом году более 500 иностранцев приняли гражданство Азербайджана

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Баку. 18 декабря. REPORT.AZ/ "За 11 месяцев этого года более 500 иностранцев приняли гражданство Азербайджана".

Как сообщает Report, об этом сказал замначальника Государственной миграционной службы Парвиз Мусаев.

Он отметил, что за этот год более 38 тыс. иностранцев получили право на временное проживание в Азербайджане: "Примерно 3000 иностранцев получили право на постоянное проживание".

Заместитель начальника отметил, что в мире более 700 млн человек живут в своих странах в положении вынужденных переселенцев: "В мире нет такой страны, которая не столкнулась бы с проблемой миграции. Причины миграции разные, люди куда-то едут, чтобы создать хорошие условия для своей семьи. В мире насчитывается около 250 млн мигрантов. Каждый седьмой в мире человек считается мигрантом. Это немаленькая цифра".

П. Мусаев отметил, что изгнанные с территории Армении 300 тыс. азербайджанцев, а также около 700 тыс. населения Азербайджана в результате оккупации стали переселенцами: "Переселение в результате оккупации считается внутренней миграцией. За минувшие годы Азербайджан достойно справился с этим процессом. Азербайджан предпринимает важные меры в направлении защиты прав мигрантов".