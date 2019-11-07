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В этом году 1607 граждан Азербайджана не допущены в Грузию

В этом году 1607 граждан Азербайджана не допущены в Грузию

С начала текущего года до 20 октября 1607 гражданам Азербайджана был запрещен въезд в Грузию.

Как передает грузинское бюро Report, об этом говорится в отчете министерства внутренних дел Грузии.

В отчетный период на территорию страны в целом не позволили въехать 21 975 лицу. Наибольшее количество не допущенных в страну иностранцев приходится на Иран (9 272) и Индию (4 238).

В годовом сравнении выросло количество лиц, не допущенных на территорию соседней страны. Так, в прошлом году запрет на въезд в Грузию был наложен на 16 025 человек.

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