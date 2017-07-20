В этом году 132 сотрудника Пенитенциарной службы Азербайджана привлечены к дисциплинарной ответственности

Баку. 20 июля. REPORT.AZ/ За первые 6 месяцев текущего года 132 сотрудника Пенитенциарной службы, допустившие нарушения, привлечены к дисциплинарной ответственности. Шесть сотрудников были освобождены от занимаемой должности, десять сотрудников уволены из органов юстиции.

Как сообщает Report, об этом было отмечено на оперативном совещании, посвященном итогам первого полугодия 2017 года в Пенитенциарной службе.

Было отмечено, что за отчетный период в результате проведенных мероприятий было обнаружено и изъято 72 мобильных телефона, 79,343 грамма различных наркотических и психотропных веществ, 58 литров ферментированной жидкости. Материалы, собранные по этим фактам для дачи правовой оценки были представлены по назначению в правоохранительные органы. В результате взаимодействия с правоохранительными органами была оказана помощь в раскрытии 297 различных, в том числе тяжких преступлений.

На совещании заместитель министра юстиции, начальник Пенитенциарной службы, генерал-майор юстиции Джейхун Гасанов в своем выступлении дал поручения по более надежному обеспечению прав осужденных и обвиняемых лиц, по усилению оперативно-розыскных мер и мер безопасности, неуклонному соблюдению режима и правил поведения, проведению превентивных мер в целях предотвращения передачи и оборота незаконных предметов.