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    В этом году 102 сотрудника Пенитенциарной службы Азербайджана привлечены к дисциплинарной ответственности

    7 человек уволены из органов юстиции

    7 человек уволены из органов юстиции

    Баку. 1 августа. REPORT.AZ/ За первое полугодие этого года 7 сотрудников Пенитенциарной службы Азербайджана уволены из органов юстиции. 

    Как сообщает Report, об этом на совещании, посвященном итогам деятельности Пенитенциарной службы за первое полугодие этого года и предстоящим задачам заявил замначальника службы, полковник юстиции Октай Мамедов. 

    По его словам, приняты конкретные меры, направленные на пресечение случаев злоупотребления и превышения должностных полномочий и борьбу с коррупцией: "102 допустивших нарушение сотрудников привлечены к дисциплинарной ответственности, 3 освобождены от занимаемых должностей, 7 сотрудников уволены из органов юстиции".     

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