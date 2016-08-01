В этом году 102 сотрудника Пенитенциарной службы Азербайджана привлечены к дисциплинарной ответственности

7 человек уволены из органов юстиции

Баку. 1 августа. REPORT.AZ/ За первое полугодие этого года 7 сотрудников Пенитенциарной службы Азербайджана уволены из органов юстиции.

Как сообщает Report, об этом на совещании, посвященном итогам деятельности Пенитенциарной службы за первое полугодие этого года и предстоящим задачам заявил замначальника службы, полковник юстиции Октай Мамедов.

По его словам, приняты конкретные меры, направленные на пресечение случаев злоупотребления и превышения должностных полномочий и борьбу с коррупцией: "102 допустивших нарушение сотрудников привлечены к дисциплинарной ответственности, 3 освобождены от занимаемых должностей, 7 сотрудников уволены из органов юстиции".