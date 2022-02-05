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В электричке Баку-Сумгайыт произошла кража

В электричке Баку-Сумгайыт произошла кража 28 января в Биладжарский линейный отдел полиции Главного управления полиции на транспорте поступила информация о краже в электричке Баку-Сумгайыт.
Происшествия
5 февраля 2022 г. 12:22
В электричке Баку-Сумгайыт произошла кража

28 января в Биладжарский линейный отдел полиции Главного управления полиции на транспорте поступила информация о краже в электричке Баку-Сумгайыт.

Об этом Report сообщили в Министерстве внутренних дел.

По информации, у жителя Абшеронского района М.Мирахмедова была украдена сумка с ноутбуком, мобильным телефоном, зарядкой и тремя номерами телефонов.

В результате оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками полиции, житель города Сумгайыт Ш.Данзиев был задержан в качестве подозреваемого в совершении кражи.

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Версия на азербайджанском языке Bakı-Sumqayıt sürət qatarında oğurluq olub

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