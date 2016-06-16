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    ​В Эквадоре при падении автобуса в реку погибли девять школьников

    Помимо детей, в салоне находился водитель, который также погиб

    Баку. 16 июня. REPORT.AZ/ Автобус с девятью школьниками, направлявшимися на учебу, упал в реку в Эквадоре, дети, по предварительным данным, погибли. Как передает Report, об этом сообщает местный портал Ecuavisa.

    Трагедия произошла при переезде через мост над рекой Оякачи в провинции Напо. Помимо детей, в салоне находился водитель, который также погиб.

    Официально власти подтвердили пока гибель только водителя, однако в муниципии Чако, откуда были родом учащиеся, уже объявлен трехдневный траур.

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