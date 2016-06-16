​В Эквадоре при падении автобуса в реку погибли девять школьников

Баку. 16 июня. REPORT.AZ/ Автобус с девятью школьниками, направлявшимися на учебу, упал в реку в Эквадоре, дети, по предварительным данным, погибли. Как передает Report, об этом сообщает местный портал Ecuavisa.

Трагедия произошла при переезде через мост над рекой Оякачи в провинции Напо. Помимо детей, в салоне находился водитель, который также погиб.

Официально власти подтвердили пока гибель только водителя, однако в муниципии Чако, откуда были родом учащиеся, уже объявлен трехдневный траур.