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    В экономику Азербайджана будут вложены около 15 млрд долларов в 2018 году

    «Инвесторы заинтересованы во вложении средств в нашу страну»

    Баку. 11 января. REPORT.AZ/ «В экономику страны вложены инвестиции в размере 14,6 миллиарда долларов. Это тоже прекрасный показатель, свидетельствующий о том, что как местные, так и иностранные инвесторы заинтересованы во вложении средств в нашу страну».

    Как передает Report, об этом президент Ильхам Алиев сказал на заседании Кабинета Министров, посвященном итогам социально-экономического развития в 2017 году и предстоящим задачам.

    Глава государства отметил, что в Азербайджане инвесторов привлекает стабильность.

    «В сложившейся сегодня в мире финансовой и экономической ситуации многие инвесторы считают вложение средств в зарубежные страны не очень приемлемым. Иностранные инвестиции вкладываются только в стабильные страны, страны, имеющие прекрасное будущее. Поэтому привлечение в течение года инвестиций на сумму около 15 миллиардов долларов, считаю, является большим достижением»,- подчеркнул президент. 

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