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    В Екатеринбурге задержали азербайджанца, находящегося в розыске около 20 лет

    Он пытался улететь из Екатеринбурга в Баку

    Баку. 16 июня. REPORT.AZ/ Российские полицейские задержали в екатеринбургском аэропорту "Кольцово" азербайджанца, находящегося в федеральном розыске около 20 лет.

    Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщает пресс-служба управления на транспорте МВД России по Уральскому федеральному округу.

    Сотрудники транспортной полиции установили, что задержанного уроженца Азербайджана, пытавшегося улететь из Екатеринбурга в Баку, разыскивает полиция Ставропольского края за совершение убийства.

    В настоящее время задержанный находится в изоляторе временного содержания в Екатеринбурге. Решается вопрос о передаче мужчины инициатору розыска.

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