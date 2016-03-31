В Екатеринбурге пресечена криминальная сходка уроженцев Азербайджана - ФОТО

Баку. 31 марта. REPORT.AZ/ В Екатеринбурге пресечена криминальная сходка азербайджанцев. Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, вечером 30 марта оперативники УБОП и ФСБ России провели операцию в кафе на проспекте Космонавтов в Екатеринбурге.

В результате операции были задержаны более 160 находившихся в кафе человек, большинство из которых уроженцы Азербайджана, приехавшие в Екатеринбург со всей Свердловской области, Перми и ряда других городов России. Все они были доставлены в отдел по борьбе с организованной преступностью.

"При осмотре кафе, где проводилась спецоперация, сыщики обнаружили и изъяли большое количество, по предварительным данным, контрафактного алкоголя", - заявил пресс-секретарь ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

По информации правоохранительных органов, сходка проводилась под предлогом празднования дня рождения одного из авторитетов, некоего Агаяра, который хотел поставить под свой контроль финансовые потоки в азербайджанской диаспоре.