В Египте семь школьников утонули в результате падения тук-тука в канал

Баку. 11 ноября. REPORT.AZ/ Семь школьников утонули в Египте в результате падения небольшого автотранспортного средства тут-тук в канал.

Как передает Report, об этом сообщило в субботу издание "Аль-Яум ас-Сабиа".

По данным полиции, трагедия произошла в небольшом населенном пункте под Даманхуром в провинции Бухейра к северу от Каира. Водитель тук-тука, которые во многих египетских городах используются как общественный транспорт, не справился с управлением и машина упала в канал. Спасти школьников не удалось.