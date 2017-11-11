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    В Египте семь школьников утонули в результате падения тук-тука в канал

    Авария произошла по вине водителя, он не справился с управлением

    Баку. 11 ноября. REPORT.AZ/ Семь школьников утонули в Египте в результате падения небольшого автотранспортного средства тут-тук в канал.

    Как передает Report, об этом сообщило в субботу издание "Аль-Яум ас-Сабиа".

    По данным полиции, трагедия произошла в небольшом населенном пункте под Даманхуром в провинции Бухейра к северу от Каира. Водитель тук-тука, которые во многих египетских городах используются как общественный транспорт, не справился с управлением и машина упала в канал. Спасти школьников не удалось.

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