В Эгейском море произошло сильное землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,0 зарегистрировано у побережья Греции.

Землетрясение магнитудой 5,0 зарегистрировано у побережья Греции.

Как передает Report, об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

По его данным, подземные толчки были зафиксированы в 06:46 по местному (08:46 по бакинскому) времени в 152 км к северо-востоку от города Ираклион (остров Крит), где проживают около 137 тыс. человек. Очаг землетрясения залегал на глубине 2 км.

Информации о пострадавших и разрушениях к настоящему моменту не поступало.

Отметим, что с начала февраля в Эгейском море фиксируется значительное повышение сейсмической активности. В Турецком управлении по чрезвычайным ситуациям (AFAD) ранее сообщали, что к 7 февраля 2025 года в регионе было зафиксировано 761 землетрясение магнитудой выше 3.