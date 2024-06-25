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В Джульфе задержали подозреваемого в убийстве сестры 40-летнего мужчину

В Джульфе задержали подозреваемого в убийстве сестры 40-летнего мужчину В Джульфинском районе 40-летнего мужчину задержали по подозрению в убийстве своей сестры.
Происшествия
25 июня 2024 г. 07:53
В Джульфе задержали подозреваемого в убийстве сестры 40-летнего мужчину

В Джульфинском районе по подозрению в убийстве своей сестры задержали 40-летнего мужчину.

Об этом Report сообщили в прокуратуре Нахчыванской АР.

В надзорном ведомстве отметили, что 24 июня около 23:20 в районную прокуратуру поступила информация о смерти жительницы села Бананияр Джульфинского района от удара тупым предметом.

В ходе расследования возникли основательные подозрения, что житель упомянутого села Руслан Магеррам оглу Алиев, 1984 года рождения, совершил умышленное убийство своей сестры Эльфаны Магеррам гызы Мурадовой, 1980 года рождения, нанеся ей ранения тупым предметом (куском железа) во время ссоры на почве личных отношений.

В связи с фактом в Джульфинской районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.120 УК Азербайджана (умышленное убийство), Р.Алиев задержан в качестве подозреваемого.

По делу ведется предварительное следствие.

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Версия на азербайджанском языке Culfada 40 yaşlı kişi bacısını qətlə yetirməkdə şübhəli bilinir

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