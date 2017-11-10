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    В Джейранчеле между пастухами произошла массовая драка, трое получили тяжелые увечья

    Пострадавшие помещены в хирургическое отделение Агстафинской центральной районной больницы

    Агстафа. 10 ноября. REPORT.AZ/ На территории Джейранчель Агстафинского района произошла массовая драка среди пастухов.

    Как сообщает западное бюро Report, в результате инцидента три человека получили тяжелые увечья.

    Пасущие скот 6 пастухов поспорили из-за пастбища. Они нанесли друг другу увечья посохом и тупыми предметами. В результате драки 34-летний Мамедов Махир Закир оглу, а также его ровесник Пашаев Акиф Фахраддин оглу и его 24-летний брат Асиф получили тяжелые травмы. Пострадавшие помещены в хирургическое отделение Агстафинской центральной районной больницы.

    Отмечается, что избившие их пастухи являются братьями.

    По факту ведется расследование. 

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