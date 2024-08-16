В Джебраильском районе 208 тыс. квадратных метров территории очищено от мин при помощи собак

В Джебраильском районе 208 тыс. квадратных метров территории очищено от мин при помощи собак за шесть месяцев.

Как сообщает корреспондент Report из Джебраила, об этом было заявлено во время ознакомления Рабочей группы по разминированию и очистке от неразорвавшихся боеприпасов с операциями по очистке, проводимыми на территории Джебраила.

Было отмечено, что за 133 дня очищено 229 тыс. 205 квадратных метров территории. Из них 20 тыс. 415 квадратных метров очищено вручную, 208 тыс. 790 квадратных метров - при помощи собак. Было обнаружено 127 противопехотных мин, 200 противотанковых мин и 23 неразорвавшихся боеприпаса.