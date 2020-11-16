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В Джебраиле задержаны незаконно прошедшие комендантский пост

В Джебраиле задержаны незаконно прошедшие комендантский пост Этот автомобиль был задержан сотрудниками полиции на другом полицейском посту
Происшествия
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16 ноября 2020 г. 14:11
В Джебраиле задержаны незаконно прошедшие комендантский пост
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14 ноября в районе 13 часов сотрудники полиции, несущие службу на созданном в связи с военным положением комендантском посту на территории города Джебраил, попросили приближающийся к посту автомобиль марки Toyota остановиться, однако водитель продолжил движение.

Об этом Report сообщили в пресс-службе МВД Азербайджана.

Этот автомобиль был задержан сотрудниками полиции на другом полицейском посту.

Водитель, житель Физулинского района Р.Байрамлы и пять пассажиров были задержаны и доставлены в районный отдел полиции. В отношении них были составлены протоколы по статье 535.1 (Умышленное неподчинение законным требованиям сотрудников полиции или военнослужащих при исполнении обязанностей по охране общественного порядка) и 517-2.6 (нарушение внедренного особого въезда и выезда на территории, где объявлено военное положение) Кодекса об административных проступках. Районным судом каждый из них был оштрафован на 200 манатов.

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Версия на азербайджанском языке Cəbrayılda komendant postunu qanunsuz keçən şəxslər saxlanıldı

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