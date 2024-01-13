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В Джебраиле задержан наркоторговец

В Джебраиле задержан наркоторговец В результате оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками Джебраильского районного отдела полиции, из незаконного оборота изъяты наркотические средства и психотропные таблетки.
Происшествия
13 января 2024 г. 09:30
В Джебраиле задержан наркоторговец

В результате оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками Джебраильского районного отдела полиции, из незаконного оборота изъяты наркотические средства и психотропные таблетки.

Как сообщили Report в Бардинской региональной группе пресс-службы МВД, на территории поселка № 4, построенного для вынужденных переселенцев, по подозрению в незаконном обороте наркотиков задержан житель Сабирабадского района Миргусейн Агаев.

В ходе досмотра у него были обнаружены и изъяты 2 кг 100 гр марихуаны, 1 кг 800 гр опиума, 940 таблеток метадона и кастет.

По факту возбуждено уголовное дело, расследование продолжается.

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Версия на азербайджанском языке Cəbrayılda Sabirabad sakinində narkotik vasitələr və psixotrop həb aşkarlanıb

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