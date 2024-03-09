О нас

В Джебраиле в результате ДТП погибли 3 человека

В Джебраиле в результате ДТП погибли 3 человека В селе Мараллы Джебраильского района произошло тяжелое ДТП, в результате которого 3 человека погибли, 3 получили травмы.
Происшествия
9 марта 2024 г. 17:21
В Джебраиле в результате ДТП погибли 3 человека

В селе Мараллы Джебраильского района произошло тяжелое ДТП, в результате которого 3 человека погибли, 3 получили травмы.

Об этом сообщил Report главный инспектор бардинской региональной группы пресс-службы МВД, капитан полиции Аслан Гияслы.

В результате столкновения легковых автомобилей марки Mercedes и "ВАЗ-2107" погибли Али Джафаров, Мехди Мехтиев и Этибар Алиев.

Еще 3 человека получили тяжелые травмы, их личность уточняется. Пострадавшие были доставлены в Физулинскую центральную районную больницу.

По факту возбуждено уголовное дело, ведется расследование.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Cəbrayılda iki avtomobil toqquşub, 3 nəfər ölüb

Самое важное

Азербайджан требует освобождения оккупированных Арменией сел
Азербайджан требует освобождения оккупированных Арменией сел
9 марта 2024 г. 15:34
Президент Азербайджана: В XXI веке не должно быть места исламофобии, ксенофобии и расизму
Президент Азербайджана: В XXI веке не должно быть места исламофобии, ксенофобии и расизму
8 марта 2024 г. 10:17
Президент Украины поздравил Ильхама Алиева
Президент Украины поздравил Ильхама Алиева
7 марта 2024 г. 18:45
Вице-премьеры Азербайджана и Армении провели очередную встречу на границе
Вице-премьеры Азербайджана и Армении провели очередную встречу на границе
7 марта 2024 г. 18:12
Президент назначил спецпредставителя в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах
Президент назначил спецпредставителя в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах
7 марта 2024 г. 13:10
Эмин Гусейнов назначен спецпредставителем президента Азербайджана в Агдаме, Физули и Ходжавенде
Эмин Гусейнов назначен спецпредставителем президента Азербайджана в Агдаме, Физули и Ходжавенде
7 марта 2024 г. 13:10
Состоялась встреча президента Ильхама Алиева с председателем правительства России
ФотоСостоялась встреча президента Ильхама Алиева с председателем правительства России
6 марта 2024 г. 17:35
Члены семей шехидов будут бесплатно обучаться в частных вузах
Члены семей шехидов будут бесплатно обучаться в частных вузах
6 марта 2024 г. 11:10
Мехрибан Алиева поделилась публикацией по случаю Од чершенбеси
Мехрибан Алиева поделилась публикацией по случаю "Од чершенбеси"
5 марта 2024 г. 21:14
Урсула фон дер Ляйен поздравила президента Ильхама Алиева
Урсула фон дер Ляйен поздравила президента Ильхама Алиева
5 марта 2024 г. 19:13

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi