В Джебраиле в результате ДТП погибли 3 человека

В селе Мараллы Джебраильского района произошло тяжелое ДТП, в результате которого 3 человека погибли, 3 получили травмы.

В селе Мараллы Джебраильского района произошло тяжелое ДТП, в результате которого 3 человека погибли, 3 получили травмы.

Об этом сообщил Report главный инспектор бардинской региональной группы пресс-службы МВД, капитан полиции Аслан Гияслы.

В результате столкновения легковых автомобилей марки Mercedes и "ВАЗ-2107" погибли Али Джафаров, Мехди Мехтиев и Этибар Алиев.

Еще 3 человека получили тяжелые травмы, их личность уточняется. Пострадавшие были доставлены в Физулинскую центральную районную больницу.

По факту возбуждено уголовное дело, ведется расследование.