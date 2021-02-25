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В Джебраиле на мине подорвалось гражданское лицо

В Джебраиле на мине подорвалось гражданское лицо По факту прокуратура Джебраильского района проводит расследование
Происшествия
25 февраля 2021 г. 16:11
В Джебраиле на мине подорвалось гражданское лицо

В прокуратуру Джебраильского района Азербайджана поступила информация, что 25 февраля в районе 14 часов житель данного района Мирзалиев Гюльоглан Имран оглу 1964 г.р. подорвался на мине на территории села Мехдили, в результате чего получил ранение.

Об этом Report сообщили в районной прокуратуре.

При разбирательстве установлено, что Мирзалиев во время занятий сельскохозяйственными работами нарвался на указанной территории на противопехотную мину, в результате чего получил телесные повреждения различной степени тяжести.

По факту прокуратура Джебраильского района проводит расследование.

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Версия на азербайджанском языке Cəbrayılda mülki şəxs minaya düşüb

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