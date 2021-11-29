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В Джебраиле мирный житель подорвался на мине

В Джебраиле мирный житель подорвался на мине В Джебраиле на мине подорвался 41-летний мужчина.
Происшествия
29 ноября 2021 г. 16:11
В Джебраиле мирный житель подорвался на мине
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В Джебраиле на мине подорвался 41-летний мужчина.

Об этом Report сообщили в районной прокуратуре.

Сообщается, что 29 ноября 2021 года в районную прокуратуру поступила информация, что Натик Мамедов 1980 г.р. подорвался на мине во время проведения ремонтно-строительных работ на территории освобожденного от оккупации села Мехдили Джебраильского района.

Место происшествия было осмотрено сотрудниками прокуратуры, назначена судмедэкспертиза, выполнены другие процессуальные действия.

Проведенное расследование установило, что в результате подрыва на мине на указанной территории у Н.Мамедова произошла травматическая ампутация правой ноги.

По факту в Джебраильской районной прокуратуре ведется расследование.

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Версия на английском языке Civilian injured in mine explosion in liberated Jabrayil
Версия на азербайджанском языке Cəbrayılda təmir-tikinti işləri aparan şəxs minaya düşüb, ayağı amputasiya olunub

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