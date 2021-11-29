В Джебраиле мирный житель подорвался на мине

В Джебраиле на мине подорвался 41-летний мужчина.

В Джебраиле на мине подорвался 41-летний мужчина.

Об этом Report сообщили в районной прокуратуре.

Сообщается, что 29 ноября 2021 года в районную прокуратуру поступила информация, что Натик Мамедов 1980 г.р. подорвался на мине во время проведения ремонтно-строительных работ на территории освобожденного от оккупации села Мехдили Джебраильского района.

Место происшествия было осмотрено сотрудниками прокуратуры, назначена судмедэкспертиза, выполнены другие процессуальные действия.

Проведенное расследование установило, что в результате подрыва на мине на указанной территории у Н.Мамедова произошла травматическая ампутация правой ноги.

По факту в Джебраильской районной прокуратуре ведется расследование.