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В Джебраиле арестован пьяный водитель

В Джебраиле арестован пьяный водитель 10:30
Происшествия
13 декабря 2021 г. 11:10
В Джебраиле арестован пьяный водитель

В ходе мероприятий, проводимых сотрудниками Джебраильского райотдела полиции, был задержан пьяный водитель, проигнорировавший приказ остановиться.

Как сообщили Report в Бардинской региональной группе пресс-службы Министерства внутренних дел, сотрудники Джабраильского РОП на посту в районе села Балъянд потребовали остановиться водителю грузового автомобиля марки “Мерседес”. Однако водитель автомобиля проигнорировал требование и продолжил движение, совершая опасные маневры, чем подверг опасность жизнь других участников дорожного движения. Сотрудники дорожной полиции задержали нарушителя.

В ходе расследования была установлена личность нарушителя. Им оказался житель Абшеронского района Эльшан Аббасов, управлявший автомобилем в нетрезвом состоянии.

Решением суда Э.Аббасов арестован на 30 суток и лишен водительских прав сроком на один год.

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Версия на азербайджанском языке Cəbrayılda polisə tabesizlik göstərən sərxoş sürücü həbs edilib

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