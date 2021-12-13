В Джебраиле арестован пьяный водитель

10:30

В ходе мероприятий, проводимых сотрудниками Джебраильского райотдела полиции, был задержан пьяный водитель, проигнорировавший приказ остановиться.

Как сообщили Report в Бардинской региональной группе пресс-службы Министерства внутренних дел, сотрудники Джабраильского РОП на посту в районе села Балъянд потребовали остановиться водителю грузового автомобиля марки “Мерседес”. Однако водитель автомобиля проигнорировал требование и продолжил движение, совершая опасные маневры, чем подверг опасность жизнь других участников дорожного движения. Сотрудники дорожной полиции задержали нарушителя.

В ходе расследования была установлена личность нарушителя. Им оказался житель Абшеронского района Эльшан Аббасов, управлявший автомобилем в нетрезвом состоянии.

Решением суда Э.Аббасов арестован на 30 суток и лишен водительских прав сроком на один год.