В Джалилибаде произошло ДТП со смертельным исходом

Джалилабад. 31 октября. REPORT.AZ/ В Джалилибадском районе произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.

Как сообщает Report, авария зарегистрирована на участке трассы Алят-Астара в городе Гёйтепе.

Согласно информации, водитель автомобиля марки "ВАЗ-2107", житель Масаллинского района Гейрат Аллахвердиев, потерял управление и столкнулся с грузовым автомобилем марки "КамАЗ". Водитель "ВАЗ-2107" Г.Аллахвердиев скончался на месте происшествия.

По факту начато расследование.