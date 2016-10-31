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    В Джалилибаде произошло ДТП со смертельным исходом

    По факту начато расследование

    Джалилабад. 31 октября. REPORT.AZ/ В Джалилибадском районе произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.

    Как сообщает Report, авария зарегистрирована на участке трассы Алят-Астара в городе Гёйтепе. 

    Согласно информации, водитель автомобиля марки "ВАЗ-2107", житель Масаллинского района Гейрат Аллахвердиев,  потерял управление и столкнулся с грузовым автомобилем марки "КамАЗ". Водитель "ВАЗ-2107" Г.Аллахвердиев скончался на месте происшествия. 

    По факту начато расследование.

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