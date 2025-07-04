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В Джалилабадском районе в результате ДТП пострадали трое жителей Баку

В Джалилабадском районе в результате ДТП пострадали трое жителей Баку Сегодня около 20:00 на въезде в Джалилабадский район, на участке трассы Алят–Астара, произошло дорожно-транспортное происшествие.
Происшествия
4 июля 2025 г. 22:10
В Джалилабадском районе в результате ДТП пострадали трое жителей Баку

Сегодня около 20:00 на въезде в Джалилабадский район, на участке трассы Алят–Астара, произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщает муганское бюро Report, водитель автомобиля марки Toyota Corolla внезапно потерял управление, в результате чего машина съехала с дороги и перевернулась.

В результате аварии пострадали трое пассажиров – жители города Баку: 38-летняя Аида Гусейнова, 18-летний Аяз Гусейнов и 13-летняя Нурай Гусейнова. Все они были доставлены в отделение скорой медицинской помощи Джалилабадской районной центральной больницы.

Согласно информации, у Аиды Гусейновой диагностированы ушибы и ссадины в области лба и носа, у Аяза Гусейнова — ушиб и ссадины правого колена, а также ушиб подглазничной области, у Нурай Гусейновой — гематомы в области правой скулы, спинки носа, а также ушибы шеи и левой лодыжки.

Состояние всех пострадавших оценивается как удовлетворительное. По факту происшествия ведётся расследование.

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Версия на азербайджанском языке Cəlilabadda yol qəzasında xəsarət alanların vəziyyəti açıqlanıb  - YENİLƏNİB

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