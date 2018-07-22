Джалилабад. 22 июля. REPORT.AZ/ В Джалилабадском районе произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщает муганское бюро Report, происшествие зарегистрировано на части автомагистрали Алят-Астара, пролегающей через село Алар.

По предварительной информации, в результате столкновения автомобилей марок Mercedes и ВАЗ-2107 несколько человек пострадали.

В настоящее время в больнице пострадавшим оказывается медицинская помощь.

По факту ведется расследование.