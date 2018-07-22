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    В Джалилабадском районе произошло дорожно-транспортное происшествие

    Джалилабад. 22 июля. REPORT.AZ/ В Джалилабадском районе произошло дорожно-транспортное происшествие.

    Как сообщает муганское бюро Report, происшествие зарегистрировано на части автомагистрали Алят-Астара, пролегающей через село Алар.

    По предварительной информации, в результате столкновения автомобилей марок Mercedes и ВАЗ-2107 несколько человек пострадали.

    В настоящее время в больнице пострадавшим оказывается медицинская помощь.

    По факту ведется расследование.

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