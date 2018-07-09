Джалилаб. 9 июля. REPORT.AZ/ В Джалилабадском районе произошла массовая драка.

Как сообщает аранское бюро Report, происшествие зарегистрировано на территории района.

Так, Шихалиев Турал Тофиг оглы 1990 г.р. был избит со стороны знакомых лиц.

С травмами в области головы он был помещен в больницу. Его состояние оценивается как тяжелое.

Причины инцидента пока неизвестны.

По факту ведется расследование.