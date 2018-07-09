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Джалилаб. 9 июля. REPORT.AZ/ В Джалилабадском районе произошла массовая драка.
Как сообщает аранское бюро Report, происшествие зарегистрировано на территории района.
Так, Шихалиев Турал Тофиг оглы 1990 г.р. был избит со стороны знакомых лиц.
С травмами в области головы он был помещен в больницу. Его состояние оценивается как тяжелое.
Причины инцидента пока неизвестны.
По факту ведется расследование.
Valeh DadaşovАвтор новости