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    В Джалилабадском районе автомобиль сбил 7-летнего ребенка

    Раненый помещен в Клинический медицинский центр № 1

    Баку. 28 июля. REPORT.AZ/ В Джалилабаде в результате ДТП тяжело пострадал один человек.

    Как сообщает Report, инцидент произошел в селе Алиганлы.

    Легковой автомобиль сбил Гаджиева Чапара Рамиль оглы (2011 г.р.) когда тот играл на улице. Ребенок с тяжелыми травмами был помещен в больницу, где ему была оказана первичная медицинская помощь. По причине ухудшения состояния он был помещен в одну из клиник Баку.

    По факту в Джалилабадском районном отделении полиции ведется расследование. 

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