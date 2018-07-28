В Джалилабадском районе автомобиль сбил 7-летнего ребенка

Баку. 28 июля. REPORT.AZ/ В Джалилабаде в результате ДТП тяжело пострадал один человек.

Как сообщает Report, инцидент произошел в селе Алиганлы.

Легковой автомобиль сбил Гаджиева Чапара Рамиль оглы (2011 г.р.) когда тот играл на улице. Ребенок с тяжелыми травмами был помещен в больницу, где ему была оказана первичная медицинская помощь. По причине ухудшения состояния он был помещен в одну из клиник Баку.

По факту в Джалилабадском районном отделении полиции ведется расследование.