В Джалилабаде женщину ужалила змея - ФОТО

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Баку. 21 января. REPORT.AZ/ В деревне Гаджиджавад Джалилабадского района змея ужалила человека.

Как передает Аранское бюро Report, в то время как жительница села Исрафилова Севда хотела вынести из сарая скошенную траву, появившаяся из нее змея ужалила женщину в левую руку.

По словам пострадавшей, сначала она подумала, что это оса. Но затем она разглядела среди сгустка травы змею. Ее доставили в деревенский пункт, а оттуда в районную цетрнальную больницу Джалилабада, где пожилой женщине сделали сыворотку-противоядие.

В данный момент лечение пострадавшей продолжается в реанимационном отделении.