В Джалилабаде женщину укусила гюрза, состояние пострадавшей тяжелое

Джалилабад. 29 августа. REPORT. AZ/ В Джалилабадском районе молодую женщину укусила змея. Как сообщает региональное бюро Report, случай произошел в селе Мусалы.

Так, жительница села Эсмира Тарвердиева развешивала белье у себя во дворе, когда змея ужалила ее в ногу. На крик женщины сбежались члены семьи, которые обезвредили змею.

Выяснилось, что женщину укусила гюрза. Э.Тарвердиева была доставлена в Джалилабадскую центральную районную больницу, однако из-за ухудшения состояния пострадавшую на машине скорой помощи отправили в столицу.