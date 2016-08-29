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    В Джалилабаде женщину укусила гюрза, состояние пострадавшей тяжелое

    Она отправлена на лечение в Баку

    Джалилабад. 29 августа. REPORT. AZ/ В Джалилабадском районе молодую женщину укусила змея. Как сообщает региональное бюро Report, случай произошел в селе Мусалы.

    Так, жительница села Эсмира Тарвердиева развешивала белье у себя во дворе, когда змея ужалила ее в ногу. На крик женщины сбежались члены семьи, которые обезвредили змею.

    Выяснилось, что женщину укусила гюрза. Э.Тарвердиева была доставлена в Джалилабадскую центральную районную больницу, однако из-за ухудшения состояния пострадавшую на машине скорой помощи отправили в столицу.

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