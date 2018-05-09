В Джалилабаде женщину ударили ножом в сердце

Джалилабад. 9 мая. REPORT.AZ/ В Джалилабадском районе произошла поножовщина.

Как сообщает аранское бюро Report, проживающей по улице А.Асланова Самайе Алиевой, 1965 года рождения, был нанесен удар ножом в область сердца.

С. Алиева была доставлена в Центральную больницу Джалилабадского района, где ей была оказана первая медицинская помощь.

Сообщается, что на С.Алиеву напал ее деверь (брат мужа). На данный момент причины произошедшего неизвестны.

По факту ведется расследование.