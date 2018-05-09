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    В Джалилабаде женщину ударили ножом в сердце

    Джалилабад. 9 мая. REPORT.AZ/ В Джалилабадском районе произошла поножовщина.

    Как сообщает аранское бюро Report, проживающей по улице А.Асланова Самайе Алиевой, 1965 года рождения, был нанесен удар ножом в область сердца. 

    С. Алиева была доставлена в Центральную больницу Джалилабадского района, где ей была оказана первая медицинская помощь.

    Сообщается, что на С.Алиеву напал ее деверь (брат мужа). На данный момент причины произошедшего неизвестны.

    По факту ведется расследование. 

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