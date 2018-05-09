В Джалилабаде женщину ударили ножом в сердце

Джалилабад. 9 мая. REPORT.AZ/ В Джалилабадском районе произошла поножовщина.
Как сообщает аранское бюро Report, проживающей по улице А.Асланова Самайе Алиевой, 1965 года рождения, был нанесен удар ножом в область сердца.
С. Алиева была доставлена в Центральную больницу Джалилабадского района, где ей была оказана первая медицинская помощь.
Сообщается, что на С.Алиеву напал ее деверь (брат мужа). На данный момент причины произошедшего неизвестны.
По факту ведется расследование.
Valeh DadaşovАвтор новости
Поделиться в Facebook