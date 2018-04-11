В Джалилабаде женщина скончалась при родах

Джалилабад. 11 апреля. REPORT.AZ/ В Джалилабадском районе женщина скончалась при родах.
Как сообщает аранское бюро Report, инцидент произошел сегодня в родильном отделении Центральной районной больницы.
Жительница села Привольное Юсубова Вафа Рамазан гызы 1983 г.р. скончалась после родов.
По первичной информации, родственники поздно привезли женщину в больницу.
На данный момент тело осматривается в морге в Джалилабаде.
По факту ведется расследование.
Valeh DadaşovАвтор новости
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