В Джалилабаде женщина скончалась при родах

Джалилабад. 11 апреля. REPORT.AZ/ В Джалилабадском районе женщина скончалась при родах.

Как сообщает аранское бюро Report, инцидент произошел сегодня в родильном отделении Центральной районной больницы.

Жительница села Привольное Юсубова Вафа Рамазан гызы 1983 г.р. скончалась после родов.

По первичной информации, родственники поздно привезли женщину в больницу.

На данный момент тело осматривается в морге в Джалилабаде.

По факту ведется расследование.