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В Джалилабаде задержаны наркокурьеры, сбывавшие ввезенные из Ирана наркотики

В Джалилабаде задержаны наркокурьеры, сбывавшие ввезенные из Ирана наркотики В Джалилабаде задержаны наркокурьеры, сбывавшие наркотики, ввезенные из Ирана.
Происшествия
21 марта 2024 г. 13:52
В Джалилабаде задержаны наркокурьеры, сбывавшие ввезенные из Ирана наркотики

В Джалилабаде задержаны наркокурьеры, сбывавшие наркотики, ввезенные из Ирана.

Как сообщили Report в лянкяранской региональной группе пресс-службы МВД, на основе поступившей информации сотрудниками отдела полиции Джалилабадского района были задержаны подозреваемые в незаконном обороте наркотиков жители района Искендер Зульфугаров и Гусейн Меликзаде.

У них было обнаружено 11 кг героина, марихуаны, метамфетамина и 100 упаковок таблеток метадона.

Было установлено, что Зульфугаров и Меликзаде сбывали наркотики, ввезенные в страну из Ирана. Решением суда в отношении задержанных избрана мера пресечения в виде заключения в виде ареста.

По факту продолжается расследование.

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Версия на азербайджанском языке Фотоİranlı narkotacirlərə kuryerlik edən Cəlilabad sakinləri həbs edilib

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