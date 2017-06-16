В Джалилабаде задержаны лица, торгующие порнографическим видео - ФОТО

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Джалилабад. 16 июня. REPORT.AZ/ В Джалилабадском районе задержаны лица, торгующие порнографическим видеороликами.

Как передает аранское бюро Report, во время мероприятий, проведенных на основе поступившей в отделение полиции информации, в качестве подозреваемых были задержаны сотрудники расположенного на улице Тебриз интернет-клуба Джавид Агакерим оглу Назаров и Хамиль Расим оглу Халилов.

Стало известно, что посредством интернета на месте работы они скачивали порнографические видеоролики и, записав на карту памяти, продавали детям и молодежи различной возрастной категории. Полученные таким образом деньги они делили между собой.

Задержанные признались в совершении названных деяний.