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    В Джалилабаде задержаны лица, торгующие порнографическим видео - ФОТО

    Задержанные признались в совершении деяний© Foto: "Report"

    Джалилабад. 16 июня. REPORT.AZ/ В Джалилабадском районе задержаны лица, торгующие порнографическим видеороликами.

    Как передает аранское бюро Report, во время мероприятий, проведенных на основе поступившей в отделение полиции информации, в качестве подозреваемых были задержаны сотрудники расположенного на улице Тебриз интернет-клуба Джавид Агакерим оглу Назаров и Хамиль Расим оглу Халилов.

    Стало известно, что посредством интернета на месте работы они скачивали порнографические видеоролики и, записав на карту памяти, продавали детям и молодежи различной возрастной категории. Полученные таким образом деньги они делили между собой.

    Задержанные признались в совершении названных деяний.

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