О нас
Report Georgia
Аудио новости

В Джалилабаде задержаны 7 человек, занимавшихся продажей метамфетамина

В Джалилабаде задержаны 7 человек, занимавшихся продажей метамфетамина В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Джалилабадского райотдела полиции, были задержаны жители района И.Бахшалиев, А.Гумбатов, З.Бахшалиев, С.Абдуллаев, Н.Ибадов, А.Алиев и М.Мусаев, подозреваемые в незаконном обороте пси
Происшествия
9 августа 2021 г. 12:49
В Джалилабаде задержаны 7 человек, занимавшихся продажей метамфетамина

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Джалилабадского райотдела полиции, были задержаны жители района И.Бахшалиев, А.Гумбатов, З.Бахшалиев, С.Абдуллаев, Н.Ибадов, А.Алиев и М.Мусаев, подозреваемые в незаконном обороте психотропных веществ и наркотических средств.

Как сообщили Report в Лянкяранской региональной группе пресс-службы МВД Азербайджана, в ходе обыска у задержанных были обнаружены и изъяты героин и психотропное вещество метамфетамин.

По факту ведется расследование.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Cəlilabadda “patı” satışı ilə məşğul olan 7 nəfər saxlanılıb

Другие новости из категории

В Агсу потушен пожар в горной местности
В Агсу потушен пожар в горной местности
9 августа 2021 г. 11:00
В Баку сгорели три автомобиля
В Баку сгорели три автомобиля
9 августа 2021 г. 09:25
Землетрясение на Каспии
Землетрясение на Каспии
9 августа 2021 г. 06:51
Житель Кюрдамира совершил суицид в мечети
Житель Кюрдамира совершил суицид в мечети
8 августа 2021 г. 23:21
Жителя Хызы ужалила змея
Жителя Хызы ужалила змея
8 августа 2021 г. 22:58
Сотрудник МЧС: Азербайджанским пожарным удалось ликвидировать пожар в трех направлениях
ФотоСотрудник МЧС: Азербайджанским пожарным удалось ликвидировать пожар в трех направлениях
8 августа 2021 г. 21:25
В Гаджигабуле двухэтажный дом сгорел дотла
ФотоВ Гаджигабуле двухэтажный дом сгорел дотла
8 августа 2021 г. 19:14
ДТП в Уджаре, пострадали пять человек
ФотоДТП в Уджаре, пострадали пять человек
8 августа 2021 г. 16:44
Найдено тело утонувшего в море 74-летнего мужчины
Найдено тело утонувшего в море 74-летнего мужчины
8 августа 2021 г. 12:15
Найдено тело утонувшей в море 16-летней девушки
Найдено тело утонувшей в море 16-летней девушки
8 августа 2021 г. 11:58

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi