В Джалилабаде задержаны 7 человек, занимавшихся продажей метамфетамина

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Джалилабадского райотдела полиции, были задержаны жители района И.Бахшалиев, А.Гумбатов, З.Бахшалиев, С.Абдуллаев, Н.Ибадов, А.Алиев и М.Мусаев, подозреваемые в незаконном обороте психотропных веществ и наркотических средств.
Как сообщили Report в Лянкяранской региональной группе пресс-службы МВД Азербайджана, в ходе обыска у задержанных были обнаружены и изъяты героин и психотропное вещество метамфетамин.
По факту ведется расследование.