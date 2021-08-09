В Джалилабаде задержаны 7 человек, занимавшихся продажей метамфетамина

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Джалилабадского райотдела полиции, были задержаны жители района И.Бахшалиев, А.Гумбатов, З.Бахшалиев, С.Абдуллаев, Н.Ибадов, А.Алиев и М.Мусаев, подозреваемые в незаконном обороте пси

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Джалилабадского райотдела полиции, были задержаны жители района И.Бахшалиев, А.Гумбатов, З.Бахшалиев, С.Абдуллаев, Н.Ибадов, А.Алиев и М.Мусаев, подозреваемые в незаконном обороте психотропных веществ и наркотических средств.

Как сообщили Report в Лянкяранской региональной группе пресс-службы МВД Азербайджана, в ходе обыска у задержанных были обнаружены и изъяты героин и психотропное вещество метамфетамин.

По факту ведется расследование.