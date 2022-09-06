В Джалилабаде задержан водитель, управлявший автомобилем под воздействием наркотиков

В Джалилабаде задержан водитель, управлявший автомобилем под воздействием наркотических средств.
Как сообщили
У сотрудников ГДП возникли подозрения, что водитель находится под воздействием наркотических средств, на основании чего было проведено соответствующее медицинское обследование. По результатам экспертизы было установлено, что Э.Дилаверов находится под воздействием наркотиков.
Собранные в отношении нарушителя материалы были направлены в Джалилабадский районный суд для дачи правовой оценки. По решению суда Э.Дилаверов арестован в административном порядке.