В Джалилабаде задержан убийца юноши

Джалилабад.6 марта. REPORT.AZ/ В Джалилабадском районе задержан убийца юноши.

Как сообщает аранское бюро Report, житель села Мусалы, 22-летний Сирус Ильхам оглы Насиров 2 марта вышел из дома и не вернулся. Его родители обратились в Джалилабадское районное отделение полиции в связи с пропажей С.Насирова.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Джалилабадского РОП, его тело было обнаружено в горной местности на территории села Мусалы.

Во время предварительного осмотра было установлено, что С.Насиров был убит. В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий были задержаны несколько подозреваемых в убийстве. Один из них - житель села Мусалы Сеймур Исфандияр оглы Мурадов признался в совершении убийства С.Насирова.

Расследование по факту продолжается.