Баку. 7 августа. REPORT.AZ/ В Джалилабаде задержан совершивший кражу и поджог дома.

Как сообщает Report, информацию об этом распространило министерство внутренних дел.

Так, в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Джалилабадского районного отделения полиции, был задержан подозреваемый в краже золотых украшений и в умышленном поджоге дома, принадлежащего жителю района Амраху Гусейнову, житель села Беджраван Афиг Алиев.

По факту ведется расследование.