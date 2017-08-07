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    В Джалилабаде задержан совершивший кражу и поджог дома

    По факту ведется расследование

    Баку. 7 августа. REPORT.AZ/ В Джалилабаде задержан совершивший кражу и поджог дома.

    Как сообщает Report, информацию об этом распространило министерство внутренних дел.

    Так, в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Джалилабадского районного отделения полиции, был задержан подозреваемый в краже золотых украшений и в умышленном поджоге дома, принадлежащего жителю района Амраху Гусейнову, житель села Беджраван Афиг Алиев.

    По факту ведется расследование.

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