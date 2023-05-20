В Джалилабаде задержан подозреваемый в убийстве своей сестры.
Об этом сообщили
Там отметили, что 16 мая в ведомство поступила информация, что жительница Джалилабадского района Рагсана Шахбазова, 2003 года рождения, совершила суицид.
В ходе проведенных следственных действий возникли обоснованные подозрения, что Мухаммед Шахбазов, 2006 года рождения, задушив свою сестру Р.Шахбазову, совершил умышленное убийство.
По факту в Джалилабадской районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по статье 120.1 (умышленное убийство) УК Азербайджана, М.Шахбазов задержан в качестве подозреваемого.
Предварительное расследование по делу продолжается.