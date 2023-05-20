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В Джалилабаде задержан подозреваемый в убийстве своей сестры

В Джалилабаде задержан подозреваемый в убийстве своей сестры В Джалилабаде задержан подозреваемый в убийстве своей сестры.
Происшествия
20 мая 2023 г. 20:44
В Джалилабаде задержан подозреваемый в убийстве своей сестры

В Джалилабаде задержан подозреваемый в убийстве своей сестры.

Об этом сообщили Report в Джалилабадской районной прокуратуре.

Там отметили, что 16 мая в ведомство поступила информация, что жительница Джалилабадского района Рагсана Шахбазова, 2003 года рождения, совершила суицид.

В ходе проведенных следственных действий возникли обоснованные подозрения, что Мухаммед Шахбазов, 2006 года рождения, задушив свою сестру Р.Шахбазову, совершил умышленное убийство.

По факту в Джалилабадской районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по статье 120.1 (умышленное убийство) УК Азербайджана, М.Шахбазов задержан в качестве подозреваемого.

Предварительное расследование по делу продолжается.

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Версия на азербайджанском языке Cəlilabadda bacısını öldürməkdə şübhəli bilinən şəxs tutulub

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