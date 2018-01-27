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    В Джалилабаде задержан находящийся в розыске мужчина - ФОТО

    Факт расследуется
    © Report

    Джалилабад. 27 января. REPORT.AZ/ В Джалилабадском районе задержан мужчина, долгое время находящийся в розыске.

    Как сообщает аранское бюро Report, Ахлиман Дадашов 18 декабря прошлого года совместно с группой лиц проник в квартиру Самира Бабаева в городе Гёйтепе, украв золотые ювелирные изделия на 4900 манатов и наличную сумму денег.

    Незадолго до этого А.Дадашов проник в городскую больницу Гёйтепе и оскорбил врачей, в перевязочной комнате врачебным ножом нанес ранение врачу Гюльахмеду Мусаеву.

    В результате операции, проведенной сотрудниками Джалилабадского районного отделения полиции, Ахлиман Дадашов был задержан. Он признался в совершении преступлений.

    Факт расследуется.

    Отметим, что А.Дадашов ранее был судим.

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