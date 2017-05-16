В Джалилабаде задержан мужчина, вымогавший деньги путем запугивания - ФОТО

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Джалилабад. 16 мая. REPORT.AZ/ В Джалилабаде задержан разыскивавшийся житель района.

Как передает южное бюро Report, мужчина по имени Хагани Ахмедли, войдя в сговор с жителем того же района Замигом Рзаевым, путем запугивания присвоили 3500 манатов у жительницы Джалилабадского района Хаялы Гасановой.

Члены группировки такое же преступное деяние совершили в отношении жителя Ярдымлинского района. Насильственным путем они присвоили принадлежащие ему 5300 манатов.

Ранее судимый Хагани Ахмедли 1977 г.р. разыскивался по 8 статьям Уголовного кодекса.

Расследование по факту продолжается.