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    В Джалилабаде задержан мужчина, вымогавший деньги путем запугивания - ФОТО

    Мужчина по имени Хагани Ахмедли был заодно с Замигом Рзаевым© Report.az

    Джалилабад. 16 мая. REPORT.AZ/ В Джалилабаде задержан разыскивавшийся житель района.

    Как передает южное бюро Report, мужчина по имени Хагани Ахмедли, войдя в сговор с жителем того же района Замигом Рзаевым, путем запугивания присвоили 3500 манатов у жительницы Джалилабадского района Хаялы Гасановой.

    Члены группировки такое же преступное деяние совершили в отношении жителя Ярдымлинского района. Насильственным путем они присвоили принадлежащие ему 5300 манатов.

    Ранее судимый Хагани Ахмедли 1977 г.р. разыскивался по 8 статьям Уголовного кодекса.

    Расследование по факту продолжается.

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