В Джалилабаде задержали четырех наркокурьеров

Полицейские в Джалилабаде задержали четырех наркокурьеров, при обыске у них изъято более 13 кг наркотических веществ.

Полицейские в Джалилабаде задержали четырех наркокурьеров, у которых при обыске было изъято более 13 кг наркотических веществ.

Как сообщили Report в пресс-службе Лянкяранской региональной группы МВД, в ходе оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками Джалилабадского районного отдела полиции на основе поступившей информации, был задержан житель района, ранее судимый Насиб Гулиев. В ходе осмотра сумки задержанного в ней в отдельных пакетах было обнаружено и изъято 2 кг 800 г героина, около 5 кг гашиша и 4 кг 265 г марихуаны. В ходе предварительного расследования было установлено, что наркокурьер должен был доставить наркотики по различным адресам по указанию наркоторговца, проживающего за границей.

В ходе другой операции на территории города Джалилабад были задержаны жители города Сумгайыт Расул Мадатов, Салман Джафаров и Русиф Талыбов. При обыске их автомобиля марки "Мерседес" было обнаружено 1 кг 400 г героина.

По факту в Джалилабадском РОП ведется расследование.