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В Джалилабаде задержали четырех наркокурьеров

В Джалилабаде задержали четырех наркокурьеров Полицейские в Джалилабаде задержали четырех наркокурьеров, при обыске у них изъято более 13 кг наркотических веществ.
Происшествия
2 марта 2023 г. 09:28
В Джалилабаде задержали четырех наркокурьеров

Полицейские в Джалилабаде задержали четырех наркокурьеров, у которых при обыске было изъято более 13 кг наркотических веществ.

Как сообщили Report в пресс-службе Лянкяранской региональной группы МВД, в ходе оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками Джалилабадского районного отдела полиции на основе поступившей информации, был задержан житель района, ранее судимый Насиб Гулиев. В ходе осмотра сумки задержанного в ней в отдельных пакетах было обнаружено и изъято 2 кг 800 г героина, около 5 кг гашиша и 4 кг 265 г марихуаны. В ходе предварительного расследования было установлено, что наркокурьер должен был доставить наркотики по различным адресам по указанию наркоторговца, проживающего за границей.

В ходе другой операции на территории города Джалилабад были задержаны жители города Сумгайыт Расул Мадатов, Салман Джафаров и Русиф Талыбов. При обыске их автомобиля марки "Мерседес" было обнаружено 1 кг 400 г героина.

По факту в Джалилабадском РОП ведется расследование.

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Версия на азербайджанском языке ФотоCəlilabadda narkokuryerliyə cəlb olunan 4 nəfər saxlanılıb

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