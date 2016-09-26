В Джалилабаде волки напали на стадо овец - ФОТО

Джалилабад. 26 сентября. REPORT.AZ/ В Джалилабадском районе волки напали на стадо овец.

Как сообщает региональное бюро Report, инцидент зарегистрирован в селе Халилли.

Утром, когда пастух пас стадо на пастбище, на овец напали несколько волков. С помощью местных жителей, прибежавших на помощь по зову пастуха, хищников удалось изгнать с территории. Однако волкам удалось расправиться с несколькими овцами.

По словам местных жителей, аналогичные случаи происходят здесь ежегодно, в результате чего хозяйствам наносится ущерб.

По поводу случившегося было проинформировано районное ветеринарное управление. Павший скот захоронен.